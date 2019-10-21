Посол России в Республике Конго назвал перспективную сферу сотрудничества двух стран

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российско-конголезские проекты в сфере энергетики и добычи нефти являются наиболее перспективными направлениями сотрудничества двух стран и могут получить быстрое продвижение. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в понедельник в интервью ТАСС посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"Наиболее перспективной сферой взаимодействия является энергетика и добыча углеводородов. В первую очередь речь идет об участии ПАО "Лукойл" в разработке крупного месторождения углеводородов на континентальном шельфе Республики Конго и сооружении нефтепродуктовода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо". По этим проектам мы можем рассчитывать на быстрое продвижение", - сказал посол.

Он напомнил, что СССР оказывал Браззавилю значительную помощь, и это может позитивно отразиться на перспективах сотрудничества в настоящее время. "В советский период Республика Конго входила в число государств Африки, провозгласивших социалистический путь развития. По этой причине наше содействие Браззавилю было довольно значительным. Конголезцы с благодарностью вспоминают то время, ценят вклад нашей страны в становление своей экономики, заявляют о готовности к углублению многопланового сотрудничества с Россией в новых условиях", - отметил Чепик.

Исторический опыт и современный подход

Посол напомнил, что отношения России с Африкой "имеют давние исторические корни, и РФ сыграла ключевую роль в поддержке борьбы народов континента за независимость, оказала многоплановую помощь, которая способствовала социально-экономическому становлению молодых африканских государств". "Сейчас тот дух взаимопонимания и доверия служит прочной основой для наращивания партнерства в новых условиях. В постсоветский период шел непрерывный поиск новых форм взаимодействия и нам удалось, на мой взгляд, сформировать предпосылки для возвращения нашей страны на континент", - отметил Чепик.

Предстоящий саммит Россия - Африка, по его убеждению, должен подвести итог той работы, которая была проделана РФ в последние годы. "Задача саммита в том, чтобы выработать алгоритм совместных действий на перспективу, задать ориентиры. Едва ли можно сомневаться в его успехе, тем более что такой формат уже давно и эффективно используется другими ведущими партнерами Африки, такими как Китай, Европейский союз, Япония", - отметил Чепик.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.