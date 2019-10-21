Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Посол России в Республике Конго назвал перспективную сферу сотрудничества двух стран

Георгий Чепик отметил, что наиболее перспективными направлениями являются двусторонние проекты в сфере энергетики и добычи нефти

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российско-конголезские проекты в сфере энергетики и добычи нефти являются наиболее перспективными направлениями сотрудничества двух стран и могут получить быстрое продвижение. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в понедельник в интервью ТАСС посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"Наиболее перспективной сферой взаимодействия является энергетика и добыча углеводородов. В первую очередь речь идет об участии ПАО "Лукойл" в разработке крупного месторождения углеводородов на континентальном шельфе Республики Конго и сооружении нефтепродуктовода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо". По этим проектам мы можем рассчитывать на быстрое продвижение", - сказал посол.

Он напомнил, что СССР оказывал Браззавилю значительную помощь, и это может позитивно отразиться на перспективах сотрудничества в настоящее время. "В советский период Республика Конго входила в число государств Африки, провозгласивших социалистический путь развития. По этой причине наше содействие Браззавилю было довольно значительным. Конголезцы с благодарностью вспоминают то время, ценят вклад нашей страны в становление своей экономики, заявляют о готовности к углублению многопланового сотрудничества с Россией в новых условиях", - отметил Чепик.

Исторический опыт и современный подход

Посол напомнил, что отношения России с Африкой "имеют давние исторические корни, и РФ сыграла ключевую роль в поддержке борьбы народов континента за независимость, оказала многоплановую помощь, которая способствовала социально-экономическому становлению молодых африканских государств". "Сейчас тот дух взаимопонимания и доверия служит прочной основой для наращивания партнерства в новых условиях. В постсоветский период шел непрерывный поиск новых форм взаимодействия и нам удалось, на мой взгляд, сформировать предпосылки для возвращения нашей страны на континент", - отметил Чепик.

Предстоящий саммит Россия - Африка, по его убеждению, должен подвести итог той работы, которая была проделана РФ в последние годы. "Задача саммита в том, чтобы выработать алгоритм совместных действий на перспективу, задать ориентиры. Едва ли можно сомневаться в его успехе, тем более что такой формат уже давно и эффективно используется другими ведущими партнерами Африки, такими как Китай, Европейский союз, Япония", - отметил Чепик.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
РоссияКонго (РК)Саммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Торговая война
Пармезан в черном списке. Мировые СМИ о пошлинах США на товары из ЕС
Французские вина, итальянские сыры, шотландский виски теперь станут для американцев дороже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС