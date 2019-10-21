Дворкович: активизация международной работы является важным успехом Фонда "Сколково"

СКОЛКОВО, 21 октября. /ТАСС/. Активизация международного партнерства и выстраивание совместной работы всех важнейших элементов Инновационного центра являются основным успехом "Сколково" за последние 12 месяцев, сообщил в понедельник ТАСС председатель фонда Аркадий Дворкович.

Дворкович был назначен председателем Фонда "Сколково" 20 сентября 2018 года. До этого момента он был сопредседателем "Сколково".

"Во-первых, для меня важным был прогресс в стыковке всех элементов "Сколково" в единое целое - ведь у нас есть Технопарк, есть сам Фонд "Сколково", есть Сколтех (Сколковский институт науки и технологий), есть Московский международный медицинский кластер. Теперь они плотно общаются между собой. Второе, что за это время удалось, - радикальным образом поднять интерес международных партнеров [к Инновационному центру "Сколково"]. Если раньше мы видели точечный интерес, то постепенный приход нового бизнеса, новых иностранных компаний начинает принимать лавинообразный характер", - сказал он в кулуарах форума "Открытые инновации".

Дворкович отметил, что в рамках открывшегося 21 октября форума будет подписано "огромное количество" международных соглашений.

"У нас активизируется сотрудничество с теми странами, с которыми мы раньше почти не вели переговоры, с Индией, например. Количество индийских делегаций, министров, представителей конкретных компаний становится все больше. Китай и Япония раньше были достаточно пассивными, а сейчас резко активизируют сотрудничество. Германия заходит с новыми проектами. На форуме услышим от компании Bayer новые планы", - рассказал он.

По словам председателя Фонда "Сколково", это связано с тем, что в Инновационном центре "накопилась критическая масса успеха, которая притягивает новых партнеров".

Фонд также рассчитывает активизировать сотрудничество с британскими компаниями, сообщил Дворкович. "На этом форуме мы начинаем масштабную работу с биофармацевтической компанией AstraZeneca в сфере медицины, применении технологий интернета вещей и в целом цифровых технологиях в медицине. И это будет пространство, которое позволит вовлечь российские компании и регионы в эту сферу. Кроме того, мы подписываем соглашение с Cambridge Network, которая занимается развитием партнерской сети Кембриджа. Оно позволит нам резко расширить сотрудничество с британскими компаниями, потому что Кембридж является естественной точкой притяжения, что даст нам возможность двигаться вперед", - сказал он.

О форуме

VIII Международный форум "Открытые инновации" открылся в понедельник в Технопарке "Сколково". Его главная тема в этом году - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Планируется, что в "Открытых инновациях" примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

На форум, как ожидается, приедут премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, директор Google Play Пурнима Кочикар, председатель Совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute Ник Бостром.

Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

ТАСС является генеральным информационным партнером VIII Международного форума "Открытые инновации".