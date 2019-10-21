Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Официальный дистрибьютор Mitsubishi в России "ММС Рус" прекращает поставки внедорожников Mitsubishi Pajero, последняя партия модели из 500 машин появится в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении компании. В Японии и Германии продажи этой модели уже прекращены.

"Компания "ММС Рус" объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года", - сообщили в пресс-службе компании.

Поставки внедорожников Pajero прекращаются в связи с истечением срока действия ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на данную модель, уточнили в "ММС Рус".

В компании также отметили, что последняя партия Mitsubishi Pajero получила название Final Edition, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3л бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD.