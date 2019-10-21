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Саммит Россия – Африка

Посол РФ в ДР Конго: Москва и Киншаса могут эффективно сотрудничать в промышленной сфере

Алексей Сентебов отметил, что у России имеется "богатый опыт строительства АЭС, ГЭС, предприятий легкой промышленности и переработки сельскохозяйственного сырья"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия могла бы стать перспективным партнером Демократической Республики Конго (ДРК) в целом ряде промышленных секторов. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в понедельник в интервью ТАСС посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

"У нас имеется богатый опыт строительства АЭС, ГЭС, предприятий легкой промышленности и переработки сельскохозяйственного сырья. Африканцам интересны наработки в космической отрасли, в том, что касается запуска спутников", - сказал посол.

По мнению Сентебова, Россия могла бы стать перспективным партнером ДРК в "горнорудной промышленности, разведке и разработке полезных ископаемых, также велик потенциал сотрудничестве в транспортном, инфраструктурном, агропромышленном секторах, здравоохранении, энергетике и финансовой сфере".

Посол уверен, что РФ в состоянии многое предложить африканскому континенту: образовательные методики, информационно-коммуникационные технологии, проекты в области цифровой трансформации, "умного" города, кибербезопасности, а также различные технологии в сфере освоения месторождений и нефтепереработки и медицины. В частности, как напомнил Сентебов, "в июле в рамках международной конференции по борьбе с Эболой российские специалисты-вирусологи получили возможность представить свою новейшую вакцину от этой болезни".

"Африка также может быть потребителем российских товаров и услуг, что особенно важно для нынешнего курса на диверсификацию экспорта", - отметил посол.

Работа России в Африке

"Линия нашей дипломатии на континенте нравится далеко не всем, и на примере ДР Конго можно сказать, что ряд западных держав ревностно относится к укреплению отношений между Москвой и африканскими столицами и не скрывает намерений затормозить процесс сближения", - сказал посол. По его словам, в последнее время "приходится сталкиваться с разного рода информационными вбросами с целью очернить не столько Россию, сколько представителей конголезского руководства, настроенных на работу с ней".

Между тем, по словам Сентебова, "в регионе южнее Сахары можно констатировать заметное снижение уровня российского присутствия в течение достаточно длительного периода".

"Дипотношения с ДР Конго были установлены почти 60 лет назад, однако на протяжении нескольких десятков лет Советский Союз, а затем Россия фактически здесь отсутствовали из-за откровенно прозападной политики тогдашних властей", - отметил посол. Это, по его мнению, привело к нехватке "знаний друг о друге, контактов между двумя народами".

"Саммит Россия - Африка дал бы возможность проложить забытый маршрут навстречу друг другу. Наша страна никогда не участвовала в эксплуатации континента и разграблении его природных ресурсов, наши партнеры это понимают и ценят. Сохранять старых и "ковать" новых друзей в Африке - задача, стоящая перед современной Россией", - заявил Сентебов. Он напомнил, что конголезский президент Феликс Чисекеди назвал предстоящий саммит прекрасной инициативой.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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