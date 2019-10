МосТрансПроект оцифрует движение беспилотников на финале "Зимнего города"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и "МосТрансПроект" заключили соглашение о партнерстве в рамках финала технологического конкурса Up Great "Зимний город". Подписание состоялось на форуме "Открытые инновации" в понедельник в "Сколково", сообщили в пресс-службе РВК.

Состязания "Зимний город" с призовым фондом 175 млн рублей направлены на создание беспилотного автомобиля для суровых погодных условий русской зимы. Специально для финальных испытаний "Зимнего города" "МосТрансПроект" создаст систему мониторинга движения беспилотных транспортных средств финалистов по полигону Центра испытаний "НАМИ".

Каждый беспилотник будет оснащен автономными трекерами, которые позволят с высокой точностью отслеживать движение транспортных средств. Данные о прохождении маршрута с трекеров будут визуализированы на экранах в центре мониторинга. Таким образом, зрители смогут наблюдать за финальным заездом в режиме реального времени, а судьи - оценивать пройденное расстояние по маршруту.

"Создание высокоточных карт и поддержка их в актуальном состоянии - это одно из технологических препятствий, преодоление которого позволит создать Центр управления беспилотным транспортом. Такой центр позволит умным дорогам управлять машинами. Испытания в условиях зимнего города помогут воссоздать максимально сложные условия. После этого конкурса Центр управления беспилотным транспортом можно будет адаптировать для городских условий", - приводит пресс-служба слова директора НИИ "МосТрансПроект" Александр Полякова.

По мнению генерального директора РВК Александра Повалко, для запуска рынка беспилотного транспорта недостаточно иметь соответствующие автомобили, нужна еще инфраструктура, обеспечивающая его движение в реальных условиях. "Конкурс "Зимний город" пока не завершен, но уже сейчас одним из его неоспоримых результатов стало формирование в России сообщества экспертов из различных областей, которые заинтересованно и профессионально участвуют в создании безопасной, эффективной и комфортной системы городской мобильности на базе новейших технологий", - сказал Повалко.

Конкурс Up Great "Зимний город"

Финал конкурса Up Great "Зимний город" состоится 10 декабря 2019 года на полигоне Центра испытаний "НАМИ" в Московской области. На площадке будут имитированы сложные условия городской зимы: плохая разметка, низкая видимость дорожных знаков, наледь и снежные заносы, а также воссозданы движения пешеходов и других автомобилей.

В испытаниях примут участие пять команд: BaseTrack, StarLine, Зимний город МАДИ, команда Нижегородского государственного технического университета и АВТО-РТК - объединенная команда Научно-конструкторского бюро вычислительных систем и компании "Бортовые интеллектуальные системы" из Таганрога, Южного федерального университета и Юго-Западного государственного университета. Победителем станет команда, чей беспилотник сможет преодолеть технологический барьер - проехать 50 км по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения.

Конкурсы Up Great организованы РВК, Фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив (АСИ) в целях реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) и направлены на преодоление глобальных технологических барьеров на перспективных рынках НТИ.

Up Great - крупнейшие по размеру призового фонда в России технологические конкурсы. Механика соревнований разработана по образцу престижных международных конкурсов XPrize, Darpa Grand Challenge и др. Участникам предлагается найти решения сложнейших технологических задач, которые в мире пока решения не имеют. Команда-победитель, преодолевшая мировой технологический барьер, получает крупный денежный приз - до 200 млн рублей - за демонстрацию понятного и повторяемого решения конкурсного задания перед экспертами, жюри и широкой общественностью. В 2018 году стартовали первые конкурсы Up Great: "Зимний город" и "Первый элемент". Оператор технологических конкурсов Up Great - РВК. Соорганизаторы - АСИ и Фонд "Сколково".

"Открытые инновации"

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Тема мероприятия - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа включает более 150 деловых сессий с участием экспертов из почти ста стран. Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.