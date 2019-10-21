Казахстанский лоукостер Flyarystan с 13 декабря начнет летать из Нур-Султана в Москву

НУР-СУЛТАН, 21 октября. /ТАСС/. Казахстанская бюджетная авиакомпания Flyarystan ("Флайарыстан") с 13 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Нур-Султана в Москву и обратно.

"FlyArystan <...> сообщает об открытии продаж по новому направлению Нур-Султан - Москва - Нур-Султан. Ежедневные рейсы из столицы в столицу будут выполняться на самолете Airbus A320 с 13 декабря из/в аэропорта Жуковский", - сообщается в Facebook авиаперевозчика.

Самолет будет вылетать из Нур-Султана в 22:10 по местному времени и прибывать в Жуковский в 22:40 мск. Обратный рейс будет отправляться в 23:25 мск, а прибывать в казахскую столицу в 05:35 следующего дня.

FlyArystan - подразделение авиакомпании Эйр Астана. В мае она начала выполнять рейсы из Алма-Аты в шесть городов Казахстана. Флот FlyArystan состоит из трех А320, средний возраст которых шесть лет.