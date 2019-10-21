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Киев планирует достичь договоренностей с МВФ по новой программе до конца года

Трехлетняя программа расширенного финансирования, по которой сейчас ведутся переговоры, предполагает более глубокие структурные реформы, чем предыдущая, отметила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Киев планирует достичь до конца текущего года предварительных договоренностей с представителями Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью информагентству "Укринформ". При этом не назвала конкретные суммы, о которых идет речь.

"Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры), и в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренности на рабочем уровне), подпишем меморандум и команда МВФ, работающая с нами, сможет представить Исполнительному совету МВФ все необходимое для утверждения программы", - заявила она, комментируя итоги визита украинской делегации в Вашингтон, где состоялась ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По словам Рожковой, трехлетняя программа расширенного финансирования (EFF), по которой сейчас ведутся переговоры, предполагает более глубокие структурные реформы, чем предыдущая stand-by. "Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую, - отметила представитель НБУ. - Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности. Кроме того, нужно продолжать антикоррупционную реформу <...> Это касается и реформы здравоохранения, которая была начата, но не завершена. Также реформа образования, земельная реформа, приватизация".

Кроме того, речь идет о реформировании налоговой и таможни, где изменения начались, но пока не носят комплексного характера, а также внедрении международных стандартов регулирования и надзора в банковском секторе, и реформировании небанковского финансового сектора, отметила Рожкова.

Представитель НБУ заявила, что во время встреч с представителями МВФ в Вашингтоне не обсуждался вопрос суммы программы. При этом она отметила, что Киев в настоящее время не испытывает острой потребности в траншах МВФ. "Сегодня и правительство имеет достаточно средств на своем счете, и мы имеем достаточно финансов в резервах, чтобы обслуживать долги в ближайшей перспективе. Конечно, если мы говорим о среднесрочной перспективе, нам эта программа необходима - это два или три года", - сказала Рожкова.

МВФ и проблемы Приватбанка

Первый замллавы НБУ заявила, что МВФ следит за судебными линиями вокруг национализированного Приватбанка. Рожкова пояснила, что НБУ решил добиваться возмещения убытков государству в судах Швейцарии и США, поскольку украинская судебная система "не реформирована", а в иностранных юрисдикциях есть больше шансов "банку восстановиться и вернуть средства государству".

"У Приватбанка есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд гривен (около 8 млрд долларов) займов, что были распределены предыдущим руководством (банка) и не обслуживаются сейчас. Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу", - сказала она, выразив надежду на успешный судебный процесс и в США.

Перспективы нового транша

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года.

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Украина
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