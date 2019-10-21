Киев планирует достичь договоренностей с МВФ по новой программе до конца года

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Киев планирует достичь до конца текущего года предварительных договоренностей с представителями Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью информагентству "Укринформ". При этом не назвала конкретные суммы, о которых идет речь.

"Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры), и в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренности на рабочем уровне), подпишем меморандум и команда МВФ, работающая с нами, сможет представить Исполнительному совету МВФ все необходимое для утверждения программы", - заявила она, комментируя итоги визита украинской делегации в Вашингтон, где состоялась ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По словам Рожковой, трехлетняя программа расширенного финансирования (EFF), по которой сейчас ведутся переговоры, предполагает более глубокие структурные реформы, чем предыдущая stand-by. "Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую, - отметила представитель НБУ. - Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности. Кроме того, нужно продолжать антикоррупционную реформу <...> Это касается и реформы здравоохранения, которая была начата, но не завершена. Также реформа образования, земельная реформа, приватизация".

Кроме того, речь идет о реформировании налоговой и таможни, где изменения начались, но пока не носят комплексного характера, а также внедрении международных стандартов регулирования и надзора в банковском секторе, и реформировании небанковского финансового сектора, отметила Рожкова.

Представитель НБУ заявила, что во время встреч с представителями МВФ в Вашингтоне не обсуждался вопрос суммы программы. При этом она отметила, что Киев в настоящее время не испытывает острой потребности в траншах МВФ. "Сегодня и правительство имеет достаточно средств на своем счете, и мы имеем достаточно финансов в резервах, чтобы обслуживать долги в ближайшей перспективе. Конечно, если мы говорим о среднесрочной перспективе, нам эта программа необходима - это два или три года", - сказала Рожкова.

МВФ и проблемы Приватбанка

Первый замллавы НБУ заявила, что МВФ следит за судебными линиями вокруг национализированного Приватбанка. Рожкова пояснила, что НБУ решил добиваться возмещения убытков государству в судах Швейцарии и США, поскольку украинская судебная система "не реформирована", а в иностранных юрисдикциях есть больше шансов "банку восстановиться и вернуть средства государству".

"У Приватбанка есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд гривен (около 8 млрд долларов) займов, что были распределены предыдущим руководством (банка) и не обслуживаются сейчас. Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу", - сказала она, выразив надежду на успешный судебный процесс и в США.

Перспективы нового транша

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года.