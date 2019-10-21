Орешкин: участники консультативного совета отметили улучшение инвестклимата в РФ

ГОРКИ, 21 октября. /ТАСС/. Иностранные компании, участвовавшие в Консультативном совете по иностранным инвестициям, отметили улучшение инвестклимата в России, а также высказали желание реализовывать новые проекты в различных сферах российской экономики. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам совета.

"Многие компании отмечали, что они собираются реализовывать новые проекты, причем в разных сферах: это и сфера добычи природных ресурсов, и сфера высокотехнологичных отраслей. Все готовы реализовывать новые проекты, и все отмечают улучшение инвестиционного климата и то движение вперед, которое мы видим по рейтингу Doing Business (рейтинг Всемирного банка "Ведение бизнеса"), - оно не просто движение по рейтингу, это то, что находит отклик от компаний", - сказал чиновник.

В частности, по словам Орешкина, обсуждались инвестиции в сферу золотодобычи, а также проекты компании Total и вопросы компании по налогообложению на региональном уровне.

"Среди важных тем, которые сегодня обсуждались, на которых заострялось внимание - это конечно тема предсказуемости регулирования, это большая часть сегодняшнего мероприятия была этому посвящена. Говорили об изменениях в налогах, налоговом администрировании, в регулировании. Здесь правительство и инвесторы стоят абсолютно на единой позиции, что предсказуемость регулирования - это важное направление, по которому надо всем вместе работать, чтобы сделать следующий шаг вперед", - отметил глава МЭР.

По словам министра, большая часть дискуссии также была посвящена новым технологиям в различных сферах. "Обсуждали вопрос повышения производительности труда и сошлись во мнении, что такие истории как роботизация, цифровизация, использование искусственного интеллекта - все вместе может дать серьезный толчок вперед с точки зрения роста производительности труда", - отметил Орешкин.