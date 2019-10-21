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Аэропорт Симферополя поддерживает план размещения железнодорожной станции у терминала

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что руководство поддерживает "любые инициативы, которые улучшают транспортную доступность аэропорта для жителей и гостей полуострова"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Руководство аэропорта Симферополя поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

В августе на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма региона под руководством зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти региона планируют запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова. Он уточнил журналистам, что есть компании, готовые взяться за проект.

"Мы поддерживаем любые инициативы, которые улучшают транспортную доступность аэропорта для жителей и гостей полуострова. В части железнодорожного сообщения мастер-планом развития аэропорта предусмотрена возможность размещения железнодорожной станции в непосредственной близости от нового терминала", - говорится в сообщении.

Крым в 2018 году побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере туризма. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек. Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя в 2018 году обслужил более 5,146 млн пассажиров. Это на 17 тыс. больше, чем в 2017 году.

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