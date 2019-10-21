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Росморречфлот: отказ MSC от использования Севморпути не повлияет на его развитие

Ранее сообщалось, что швейцарский контейнерный оператор Mediterranean Shipping Company отказался от использования Севморпути и сосредоточился на увеличении экологичности мореплавания на существующих маршрутах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отказ швейцарского контейнерного оператора Mediterranean Shipping Company от использования Северного морского пути (СМП) не несет рисков для развития маршрута, сообщил журналистам глава Росморречфлота Юрий Цветков.

"Нет [рисков]. У нас там есть другие участники. У нас помимо этих компаний и китайские коллеги, Южная Корея активно участвует, японцы", - сказал он.

Ранее Mediterranean Shipping Company сообщила, что отказывается от использования Севморпути и сосредоточится на увеличении экологичности мореплавания на существующих маршрутах. В MSC считают, что 21 млн контейнеров, которые ежегодно транспортируются морским путем, можно перевезти и без использования Севморпути. По мнению компании, использование СМП может привести к загрязнению воздуха и нанести вред фауне арктического региона.

В конце августа газета Le Figaro сообщила, что французская компания морских контейнерных перевозок CMA CGM по экологическим соображениям отказывается от использования Северного морского пути, а также других транспортных коридоров в Арктике. В CMA CGM тогда заявили, что решение принимается несмотря на те конкурентные преимущества, которые этот маршрут представляет для транспортных компаний.

"Я подозреваю, что как в первом, так и во втором случае у них нет судов и нет компетенций плавания арктического, и грузов нет. Сейчас <…> транзит [по Севморпути составляет] менее 1 млн т <…> Контейнерным компаниям важно расписание на полгода, на год даже вперед. С точки зрения ледовой составляющей это накладывает определенные лимиты, поскольку, как вы понимаете, у нас пока что еще сезонность существует. Мы планируем переходить на круглогодичную навигацию, но пока этого не произошло без дополнительных ледоколов", - отметил Цветков.

Глава Росморречфлота добавил, что для экологии судоходства важную роль играет время в пути, которое при использовании Севморпути сокращается практически в два раза по сравнению с южным маршрутом, который проходит через Суэцкий канал, а следовательно, сокращаются и выхлопы в атмосферу.

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