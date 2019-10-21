Временная администрация банка "Прайм финанс" нашла признаки вывода активов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Временная администрация банка "Прайм финанс", лишившегося лицензии в июне этого года, нашла признаки вывода активов со стороны собственника и должностных лиц кредитной организации. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией банк "Прайм Финанс" (АО), назначенная приказом Банка России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях собственника и должностных лиц банка признаки действий, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее выведенных активов посредством хищения денежных средств и злоупотребления полномочиями", - отмечается в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимости активов кредитной организации недостаточно для исполнения своих обязательств. Кроме того, регулятор направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании "Прайм Финанс" банкротом. Рассмотрение дела назначено на 30 октября.

"Информация о финансовых операциях, в отношении которых у Банка России имеются обоснованные предположения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", - добавили в ЦБ.

В конце сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинения в присвоении денег и фальсификации финансовых документов президенту и бывшему собственнику банка "Прайм Финанс" Михаилу Табунову, задержанному и арестованному в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, Табунов в течение четырех лет присваивал деньги банка, забирая наличные из офиса. В ходе проверки в банке была выявлена недостача на сумму более 260 млн рублей. Кроме того, по данным Следственного комитета, Табунов совместно с другими лицами направлял в Банк России поддельную отчетность для того, чтобы у "Прайм Финанса" не отозвали лицензию.

Отзыв лицензии "Прайм Финанс"

В июне 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс" в связи с полной утратой собственных средств вследствие выявленной регулятором недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей. В частности, оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют 735,73 млн рублей, тогда как обязательства банка превышали 946,64 млн рублей. Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в июне в правоохранительные органы. Кредитно-финансовая организация занимала 366-е место в банковской системе РФ.