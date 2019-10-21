Россия направила Китаю план совместной реализации проектов на базе ОС "Аврора"

СКОЛКОВО, 21 октября. /ТАСС/. Россия направила Китаю план совместного продвижения проектов с использованием российской операционной системы "Аврора". Об этом журналистам в кулуарах Всероссийского конгресса цифрового развития в Сколково сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

"Мы направили китайскому Министерству промышленности и информатизации план по совместному продвижению проектов на базе мобильной операционной системы "Аврора" <...> Надеемся, что к декабрю этого года нам китайская сторона представит свое видение этого плана", - сказал он.

Чиновник отметил, что предложенный план - пока что российское видение того, как должно развиваться двустороннее сотрудничество в этой сфере, и оно должно быть комплексным. "Во время проведения встреч в рамках рабочей группы между министрами двух стран пришло понимание того, что проект российско-китайской работы над использованием китайского аппаратно-программного оборудования и российского мобильного операционного ядра не ограничивается поставками китайских планшетов для нужд переписи населения. Нужно что-то масштабное", - пояснил Мамонов.

Ранее он говорил, что Минкомсвязь предложит Китаю провести перепись населения в КНР при помощи устройств на ОС "Аврора". По словам замминистра, такой вариант будет предложен, если в РФ перепись пройдет с использованием китайских гаджетов и российской ОС.