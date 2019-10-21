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"Т Плюс" в 2019 году в пять раз увеличила инвестиции в обновление теплосетей Кирова

Несмотря на рост вложений в обновление муниципальных теплосетей, жители Кирова жалуются в социальных сетях на отключение отопления и горячей воды из-за дефектов на сетях

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" инвестировала в обновление муниципальных теплосетей Кирова в 2019 году 305 млн рублей, нарастив инвестиции по сравнению с прошлым годом в пять раз, сообщил в понедельник директор Кировского филиала ПАО "Т Плюс" Сергей Береснев в ходе совещания по прохождению отопительного сезона.

Компания 2 июля 2019 года заключила концессионное соглашение с правительством Кировской области и администрацией Кирова и планирует вложить порядка 17 млрд рублей в модернизацию теплосетей Кирова до 2053 года, инвестиции позволят обновить 854 км трубопроводов, то есть все муниципальные сети, реконструировать и автоматизировать центральные тепловые пункты и котельные, увеличить объем ежегодной перекладки сетей с 0,3% до 3% общей протяженности.

"В этом году заменено гораздо больше муниципальных тепловых сетей, чем в предыдущие годы. Если в среднем за предыдущую пятилетку в муниципальные тепловые сети вкладывалось порядка 60 млн рублей в год, то за половину года работы концессионного соглашения вложено 305 млн рублей, в том числе средства ПАО "Т Плюс" - 150 млн рублей сверх тарифного источника. В следующем году будет вложено 539 млн рублей", - сказал Береснев, уточнив, что в этом году удалось заменить 13 км муниципальных тепловых сетей, в то время как в прошлом году - только 5 км.

Несмотря на рост инвестиций, жители Кирова жалуются в социальных сетях на отключение отопления и горячей воды из-за дефектов на сетях. Как отметил Береснев, дефекты, в основном, возникают на сетях, которые до передачи "Т Плюс" были бесхозными. Компания намерена активизировать работу по перекладке таких сетей. Также в этом году опробовали практику применения временных сетей во время ремонтных работ, когда воду в дома, отключенные от горячего водоснабжения в связи с реконструкцией сетей, подавали по временной трубе.

Береснев сообщил, что в настоящее время все тепловые электростанции кировского филиала ПАО "Т Плюс" готовы к прохождению отопительного сезона. "В ремонт и модернизацию генерирующего оборудования на ТЭЦ в 2019 компания вложила более 700 млн рублей, это сверх тарифных источников на 321 млн рублей. Основной упор в ремонтной программе мы сделали на повышении надежности энергетических котлов, на них провели замену поверхностей нагрева", - сказал Береснев. Он также отметил, что на теплоэлектростанциях сформирован резервный запас топлива на случай нештатных ситуаций: запасы резервного топлива превышают норматив по углю на 166%, по мазуту - на 37%.

Кировский филиал "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Кирове и Кирово-Чепецке. В состав филиала входят 4 станции: Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также ОАО "Кировская теплоснабжающая компания".

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