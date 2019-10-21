Кабардино-Балкария вдвое снизила затраты на обслуживание госдолга в 2019 году

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) вдвое смогла снизить затраты на обслуживание государственного долга региона с начала 2019 года. Снижается и объем самого госдолга, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве региона.

"Проведенная реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту и снижение уровня государственного долга позволили обеспечить по итогам девяти месяцев 2019 года двукратное снижение расходов на его обслуживание и экономию бюджетных средств в сумме 117 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Власти отмечают, что в регионе реализуется комплекс мероприятий по повышению собственных доходов и оптимизации расходов. Высвобожденные финансы частично направляются на погашение государственного долга - по итогам девяти месяцев 2019 года его объем снизился более чем на 1,9 млрд рублей. На начало октября объем госдолга составил чуть более 8,4 млрд рублей.

"В результате мы можем дополнительно решать наиболее острые проблемы, конечно, пока не в тех объемах, как хотелось, но в текущем году решен вопрос обеспечения школьными учебниками учащихся, выделены дополнительные средства на лекарственное обеспечение, на поддержку многодетных семей", - пояснили в правительстве.

Помимо увеличения собственных доходов и снижения расходов власти республики проводят работу по изменению структуры самого госдолга. Проводится работа по замене коммерческих кредитов на бюджетные, которые предлагают более выгодные условия по обслуживанию. В настоящий момент более 94% общего объема госдолга приходится именно на бюджетные заимствования.

Согласно данным, опубликованным на сайте правовой и нормативно-технической документации, общий объем доходов республиканского бюджета КБР на 2019 год должен составить более 34,6 млрд рублей, расходы составят 34,4 млрд рублей, бюджет запланирован с профицитом.