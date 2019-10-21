АКРА подтвердило высокую кредитоспособность Новикомбанка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка (входит в госкорпорацию "Ростех") на уровне "A" (RU) со стабильным прогнозом, отметив устойчивую бизнес-модель банка и запас по капиталу. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Мы удовлетворены тем, что агентство АКРА подтвердило высокую оценку кредитоспособности Новикомбанка на уровне "А" и отметило эффективность основной операционной деятельности банка. Сегодня Новикомбанк оказывает финансовую поддержку большому числу важнейших программ в различных отраслях - от авиастроения, здравоохранения до цифровой экономики, которые реализуются лидерами отечественной промышленности в целом, и предприятиями Ростеха в частности. Наш многолетний опыт в организации оптимальных программ финансирования позволяет предприятиям эффективно выполнять поставленные государством задачи", - отметила предправления банка Елена Георгиева.

Эксперты АКРА отмечают, что рыночная ниша Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности и специализация на кредитовании и обслуживании предприятий Ростеха, создают возможности для развития кредитной организации в качестве универсальной и интегрированной в финансовую структуру госкорпорации. Ключевые финансовые показатели деятельности Новикомбанка имеют выраженную положительную динамику. Значения нормативов достаточности капитала банка находятся на умеренно высоком уровне", - указывают эксперты агентства.

Рейтинговое агентство также отметило, что стратегия банка состоит в последовательном расширении обслуживания предприятий, входящих в периметр Ростеха.

"Важность банка для госкорпорации подтверждается стабильной поддержкой в части фондирования, а также существенным уровнем операционного контроля. По мнению АКРА, госкорпорация "Ростех" всегда готова оказать банку всю необходимую поддержку", - указывают эксперты агентства.

Новикомбанк входит в 25 крупнейших банков России. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.