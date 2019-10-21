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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,3-0,73%

Индекс Мосбиржи достиг 2761,15 пункта, индекс РТС - 1365,14 пункта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к завершению торгов в понедельник. Индекс Мосбиржи подрос на 0,3% - до 2761,15 пункта, индекс РТС - на 0,73%, до 1365,14 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,08% - до 63,71 рубля, курс евро - на 0,28%, до 70,995 рубля.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевели на 1,18% - до $58,55 за баррель.

Рынок акций РФ в начале недели демонстрировал умеренно позитивную динамику, в основе которой был относительно неплохой внешний фон, а также сильный отскок в акциях "Яндекса" на новостях о значительном смягчении требований к объему иностранного владения в "значимых онлайн-ресурсах", отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По его словам, во вторник, 22 октября, биржевые настроения продолжит формировать главным образом внешняя конъюнктура.

"Впрочем, не исключены заметные движения и в корпоративном разрезе: завтра операционные результаты за III квартал 2019 года представят "Полюс" и "Русгидро", а X5 Retail Group опубликует финансовые результаты за девять месяцев 2019 года по МСФО. В США обратим внимание на финансовые отчеты Procter & Gamble, Novartis, McDonald's, Lockheed Martin, Biogen, UBS Group", - добавил Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 22 октября - 2740-2765 пунктов, по курсу доллара - 63,6-64,3 рубля.

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