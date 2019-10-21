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Московский завод по производству гофрокартона в 2020 году вложит 500 млн рублей в развитие

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, завод отчислил свыше 130 млн налоговых платежей в бюджет Москвы в 2018 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский завод компании Smurfit Kappa, который специализируется на производстве гофрокартона, планирует в следующем году инвестировать около 500 млн рублей в развитие производства, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"В 2020 году московский завод компании Smurfit Kappa - ведущего мирового производителя гофрокартона Smurfit Kappa Group (Ирландия) - планирует вложить порядка 500 млн рублей в покупку новой линии по производству конечной гофрокартонной упаковки", - говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, по итогам прошлого года производитель проинвестировал в собственное производство более 500 млн рублей и отчислил свыше 130 млн налоговых платежей в бюджет Москвы. "На предприятии работают 287 специалистов со средней зарплатой более 73 тыс. рублей", - уточнил Прохоров.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, объем предоставленных налоговых льгот заводу на сегодняшний день - 13,2 млн рублей, с 2017 года общий объем инвестиций компании составил почти 6 млрд рублей, половина из которых вложена в модернизацию производства и автоматизацию технологических процессов. "Результатом активной инвестиционной политики является рост выручки предприятия в 2019 году почти на 30% по сравнению с 2018 годом", - подчеркнул Ефимов.

Ранее в понедельник новую линию по производству гофрокартонной продукции на заводе компании в Царицыне, которая была введена в эксплуатацию в сентябре, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, инвестиционный проект был реализован в том числе благодаря городским налоговым льготам и льготному займу, предоставленному в рамках московской программы поддержки реального сектора. В 2017 году компании присвоен статус промышленного комплекса, что дало ей право на получение льгот по налогу на прибыль, недвижимое имущество и землю.

Компания Smurfit Kappa образована в 2005 году за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group и нидерландской компании Kappa Packaging. В августе 2017 года компания приобрела московское предприятие по производству гофрокартона и гофротары - ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "Союз". Завод производит различные виды упаковки, в том числе картонные короба, диски-основания для пиццы и тортов, бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов, гофрированную бумагу и др. Являясь единственным в Москве предприятием по производству гофрокартона полного цикла, завод занимает 7% российского рынка гофрокартонной упаковки. Более 65% продукции завода потребляется в Москве. Среди основных клиентов - промышленные предприятия "Вимм-Билль-Данн", "Царицыно", "Дымов", "Ударница", "Кока-Кола".

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