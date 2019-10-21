Bloomberg: министр нефти Индии посетит Владивосток 22-25 октября

ТАСС, 21 октября. Министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан с делегацией посетит Владивосток 22-25 октября. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, Прадхан в том числе встретится с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и обсудит сотрудничество в области энергетики, производства коксующегося угля и морских перевозок.

Отмечается также, что компания Engineers India подпишет соглашение с российской Национальной палатой инженеров.

По данным Bloomberg, после этого Прадхан посетит Японию, где обсудит сотрудничество в энергетическом и сталелитейном секторах.