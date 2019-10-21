Власти США продлили Chevron лицензию на работу в Венесуэле до 22 января

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Американские власти в понедельник продлили до 22 января 2020 года лицензию американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, в частности совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Кроме Chevron соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

Как отмечается в документе ведомства, "все виды деятельности, <...> необходимые для осуществления операций, исполнения контрактов или других соглашений в Венесуэле с участием PDVSA <...>, разрешаются до 12:01 по времени восточного побережья 22 января 2020 года" для вышеперечисленных корпораций. Таким образом американские власти в очередной раз продлили лицензию компаниям на дополнительные 90 дней.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Срок лицензии, которая делала исключение и позволяла работать компаниям в этой южноамериканской стране, истекал 25 октября.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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