Новак ожидает, что инфраструктуру для "Турецкого потока" в Болгарии построят в I полугодии

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не видит проблем с реализацией "Турецкого потока", но есть "небольшие сдвижки" относительно строительства инфраструктуры в Болгарии, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается морского участка и строительства инфраструктуры на территории Турции - все по плану. Небольшие сдвижки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия эта инфраструктура должна быть построена", - сообщил Новак.

По его словам, в настоящее время проект реализуется в соответствии с протоколом, который подписан между "Газпромом" и Министерством энергетики Болгарии. "Проект реализуется, и мы видим, что конкурс проведен, подрядчик выбран, работы уже начаты", - отметил министр энергетики.

Новак добавил, что никакого давления со стороны западных стран в рамках реализации проекта нет. "Мы не видим такого давления. Это суверенное право соответствующих стран развивать свою собственную инфраструктуру", - отметил он.

Глава Минэнерго РФ также сообщил, что введен в эксплуатацию участок газопровода на границе Турции и Болгарии.

"Это позволит уже поставлять газ в Болгарию с 1 января следующего года. Что касается развития инфраструктуры для дальнейшей поставки в Сербию, для этого потребуется еще некоторое время. Все необходимые процедуры, которые связаны с выбором поставщика, контрактными процедурами, уже произведены болгарской стороной. Выиграла совместная компания из Саудовской Аравии и Италии, которая реализует этот проект и в первом полугодии должна сдать его в эксплуатацию", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, могут ли политические события повлиять на строительство "Турецкого потока" Новак сказал, что все решения, которые касаются развития газотранспортной инфраструктуры, соответствуют европейскому законодательству.

"Это проекты, которые реализуются непосредственно министерствами энергетики соответствующих стран. Мы не видим никаких причин, проблем. В настоящее время они не возникали. Идет плановая работа по строительству этих объектов", - подчеркнул российский министр.

"Турецкий поток"

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.