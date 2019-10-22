ФНС потребовала заблокировать четыре счета киностудии "Ленфильм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России потребовала заблокировать четыре банковских счета АО "Киностудия "Ленфильм" (Санкт-Петербург), следует из базы данных ведомства.

"Наименование налогоплательщика: АО "Киностудия "Ленфильм". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в базе.

Там же указаны номера счетов и банковские идентификационные коды кредитных организаций (БИК). Согласно им, требование ФНС распространяется на два счета "Ленфильма" в банке ВТБ и два - в Райффайзенбанке. В пресс-службе ВТБ сообщили ТАСС, что банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов АО "Ленфильм" по требованию ФНС.

Агентство также запросило комментарии в Райффайзенбанке и в самой киностудии.

Согласно данным СПАРК, в настоящее время у "Ленфильма" два текущих исполнительных производства по налогам и сборам на сумму свыше 7 млн рублей. В 2018 году компания заплатила 31,4 млн рублей в качестве налогов и сборов.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах XX века.