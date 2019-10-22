Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей - 13,6 рубля за кг, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности", - считают в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что сейчас гречиху выращивают в 49 субъектах России. К шести регионам - лидерам, на которых в целом по стране приходится около 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Оренбургская, Курская, Воронежская и Орловская области. Валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями. По данным Минсельхоза, урожай гречихи в 2019 году ожидается на уровне около 750 тыс. тонн, что соответствует среднемноголетним показателям.

В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году на уровне более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 рубля за 1 кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за 1 кг.

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