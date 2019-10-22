Начинающим аграриям Иркутской области выдадут до 2 млн рублей на развитие хозяйства

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области начнут выдавать гранты в размере до 2 млн рублей гражданам, организовавшим в 2019 году свое фермерское хозяйство. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Средства будут предоставлять через новое направление господдержки "Агростартап", реализуемое в рамках подготовленной Минсельхозом области региональной составляющей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". На это предусмотрено 32 млн рублей в 2019 году, из них 30,7 млн рублей - средства из федерального бюджета, 1,3 млн рублей - из областного", - сказал Левченко на открытии выставки сельскохозяйственной продукции, оборудования и продовольствия "Агропромышленная неделя".

Заявление на конкурсный отбор на получение гранта, а также пакет документов начинающему фермеру необходимо направить в Минсельхоз Иркутской области. В анкете нужно рассказать о себе, подать сведения о наличии сельскохозяйственных животных, участка, техники, а также указать образование и другую информацию.

Агропромышленный комплекс Иркутской области включился в 2019 году в реализацию сразу двух национальных проектов: "Экспорт продукции АПК", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В рамках этих направлений министерством сельского хозяйства области разработаны новые меры господдержки для производителей-экспортеров продукции агропромышленного комплекса, а также для малых форм хозяйствования, и как раз одно из них - гранты на развитие агростартапов", - уточнил Левченко.

По данным пресс-службы регионального Минсельхоза, на поддержку агропромышленного комплекса в Иркутской области в 2019 году было направлено свыше 3,5 млрд рублей.