Более 10 млн упаковок с маркировкой выпустил фармпроизводитель "Обновление" за два дня

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фармпроизводитель жизненно важных лекарственных препаратов "Обновление" выпустил более 10 млн упаковок с цифровым кодом маркировки с 16 по 18 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба оператора проекта маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Фармпроизводитель "Обновление" выпустил 44 наименования лекарственных препаратов в общем количестве - 10,6 млн упаковок, маркированных цифровым кодом DataMatrix, в период с 16 по 18 октября", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в первую очередь цифровой код был внедрен при производстве жизненно важных лекарственных препаратов, таких как "Амброксол", "Эналаприл", "Дротаверин", "Атенолол", и препаратов, наиболее востребованных населением, в частности, "Анальгин", активированный уголь, "Валидол", таблетки от кашля, "Нафтизин" и другие.

"Производя, в том числе, жизненно важные лекарственные препараты для населения, мы понимаем социальную ответственность перед гражданами России. Инвестиции, направленные на реализацию этой программы, не скрою, не малые, однако это существенно не повлияет на отпускные цены наших препаратов. Они по-прежнему будут доступны населению", - сообщил исполнительный директор "Обновления" Владимир Гречкин. По его словам, в ноябре 2019 года компания планирует полностью перейти на выпуск продукции, маркированной цифровым кодом.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий введена с 1 октября 2019 года.