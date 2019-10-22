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Акции "Норникеля" на Мосбирже снизились на 1,37% на новостях о ЧП на руднике "Таймырский"

В результате аварии, по предварительным данным, погибли трое человек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции ГМК "Норникель" в ходе торгов на Мосбирже снизились на 1,37% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии - до 16082 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:48 мск.

Котировки акций снижаются на фоне новостей об инциденте на руднике "Таймырский" компании "Норникель" в результате чего, по предварительным данным, погибли трое человек. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные акционеры компании - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет около 34,6%) и алюминиевый холдинг "Русал" (27,8%).

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