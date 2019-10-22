Росатом ожидает, что АЭС "Аккую" даст электричество в 2023 году

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" ожидает, что строящаяся в Турции АЭС "Аккую" даст первое электричество в 2023 году. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы исходим из просьбы турецкой стороны ввести станцию раньше срока, к 2023 году, к столетию Турецкой Республики. Это очень сложная задача может быть решена только при очень слаженной работе заказчика и подрядчика. Мы максимально привлекли турецких исполнителей к работе, создали совместное предприятие. Дать первое электричество в 2023 году - это возможно", - сказал Лихачев.

"Очень напряженно разворачиваются работы по всей станции. В прошлом году получена лицензия [на строительство] на первый блок и полным ходом идет работа. В июле мы получили [лицензию] на второй блок, с марта ожидаем лицензию на третий. И так поэтапно запускается этот большой объект", - отметил Лихачев.