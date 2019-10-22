Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

"Вертолеты России" предложат боевой вертолет Ми-35П участникам саммита Россия - Африка

Он предназначен для уничтожения танков и бронетехники, укреплений и живой силы противника

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" представит модернизированный ударный вертолет Ми-35П на экономическом форуме в рамках саммита Россия - Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга.

"В странах Африки эксплуатируются более 250 вертолетов типа Ми-24/35. Холдинг предлагает всем заинтересованным африканским партнерам модернизированный вертолет Ми-35П с новыми двигателями, обновленным прицельным и навигационным комплексом, а также с расширенным составом вооружения", - сообщили в "Вертолетах России".

Модернизированный Ми-35П производится на "Роствертоле" (входит в холдинг). В отличие от предшественника (Ми-24) у него значительно улучшена управляемость, оптимизирован состав вооружения. Ми-35П может применяться в условиях высокогорья, в жарком и влажном климате, днем и ночью.

Вертолет предназначен для уничтожения танков и бронетехники, укреплений и живой силы противника. Также может быть использован в качестве десантного - для перевозки восьми военнослужащих, а также в санитарной и транспортной модификациях.

Саммит

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Горы возможностей: регионы Северного Кавказа представили туристический потенциал в ОАЭ
Первая деловая миссия регионов СКФО в ОАЭ проходит с 18 по 22 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС