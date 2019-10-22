"Вертолеты России" предложат боевой вертолет Ми-35П участникам саммита Россия - Африка

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" представит модернизированный ударный вертолет Ми-35П на экономическом форуме в рамках саммита Россия - Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга.

"В странах Африки эксплуатируются более 250 вертолетов типа Ми-24/35. Холдинг предлагает всем заинтересованным африканским партнерам модернизированный вертолет Ми-35П с новыми двигателями, обновленным прицельным и навигационным комплексом, а также с расширенным составом вооружения", - сообщили в "Вертолетах России".

Модернизированный Ми-35П производится на "Роствертоле" (входит в холдинг). В отличие от предшественника (Ми-24) у него значительно улучшена управляемость, оптимизирован состав вооружения. Ми-35П может применяться в условиях высокогорья, в жарком и влажном климате, днем и ночью.

Вертолет предназначен для уничтожения танков и бронетехники, укреплений и живой силы противника. Также может быть использован в качестве десантного - для перевозки восьми военнослужащих, а также в санитарной и транспортной модификациях.

Саммит

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.