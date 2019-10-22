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Инвестиции в развитие Октябрьской ЖД за девять месяцев составили 35,5 млрд рублей

Более 9 млрд рублей вложено в обновление парка подвижного состава

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава на Октябрьской железной дороге за девять месяцев 2019 года составили 35,5 млрд рублей, следует из сообщения компании.

На обновление железнодорожного пути и стрелочных переводов направлено 9,7 млрд рублей. Инвестиции в обновление парка подвижного состава составили более 9 млрд рублей.

В развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах Октябрьской железной дороги инвестировано 6,2 млрд рублей.

Около 6 млрд рублей направлено на обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и технологической устойчивости производственного процесса.

Объем инвестиций в строительство вторых и удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и пограничных станций составил 3 млрд рублей.

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Россия
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