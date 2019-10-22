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Киев на базе "Украинской железной дороги" создаст три компании-оператора

Также планируется открыть частным перевозчикам доступ к железнодорожной инфраструктуре

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Украины планирует разделить "Украинскую железную дорогу" на три компании-оператора, а также избавиться от имеющихся у нее непрофильных активов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Для повышения эффективности железнодорожных перевозок планируется разделить "Украинскую железную дорогу" на три оператора: инфраструктурного, грузового и пассажирского. Непрофильные активы передадут в концессию или приватизируют", - во вторник цитирует министра пресс-служба Мининфраструктуры. Он добавил, что Киев также планирует открыть частным перевозчикам доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Глава "Украинской железной дороги" Евгений Кравцов ранее заявил, что компания планирует в ближайшие недели объявить о первичном размещении акций, а сам процесс подготовки приватизации может занять от одного года до трех лет. Таким образом, по его словам, компания может привлечь до $8 млрд. При этом контрольный пакет акций на этом этапе останется у государства.

Верховная рада в начале октября признала утратившим силу закон от 1999 года со списком госпредприятий, которые не подлежат приватизации, среди них была и "Украинская железная дорога". После этого Криклий заявил о возможности продажи пакетов акций почтовой службы и железных дорог страны.

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Украина
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