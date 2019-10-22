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Власти Москвы предоставили налоговые льготы двум предприятиям в области медицины и обороны

В общей сложности компании обеспечивают рабочими местами более 650 человек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса еще двум столичным компаниям: фармацевтическому заводу "Биннофарм" и оборонному научно-производственному предприятию "Темп" имени Ф. Короткова. Благодаря этому статусу компании смогут получать поддержку от города в виде налоговых льгот, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Биннофарм" и НПП "Темп" им. Ф. Короткова полностью соответствуют самым современным требованиям производства, несмотря на то, что работают в совершенно разных областях. В общей сложности компании обеспечивают рабочими местами более 650 человек. И биофармацевтика, и оборонно-промышленный комплекс - стратегически важные отрасли, которые смогут эффективно использовать средства от снижения налоговой нагрузки", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Пресс-служба уточняет, что на текущий момент в Москве статус промкомплекса имеют 49 предприятий. Для них создана комплексная система поддержки, которая позволяет предприятиям снизить налоговую нагрузку на 17-25%.

"Биннофарм" - одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла. Разрабатывает и производит биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В.

НПП "Темп" им. Ф. Короткова - один из лидеров в области разработки гидромеханических и электронных агрегатов систем автоматического управления и топливопитания авиационных двигателей. Компания выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах Министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих промышленных и научных организаций.

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