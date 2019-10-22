Ассоциация санаторных, туристических и рекреационных организаций создается в КБР

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Ассоциация санаторно-курортных и туристических организаций создается в Кабардино-Балкарии (КБР) для координации их работы. Об этом во вторник сообщил и.о. министра курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"В КБР создается ассоциация санаторно-курортных и туристско-рекреационных организаций, сейчас у нас уже есть 12 учредителей [ассоциации], самодостаточные, развитые организации с коммерческой точки зрения (документы находятся на регистрации). На следующем этапе будем подключать рестораторов, потенциально, гостевые дома в сельской местности, это абсолютно добровольный процесс, и, если есть желание, мы приглашаем туда всех", - сказал Шогенцуков на круглом столе, посвященном перспективам развития гастрономического туризма на примере организации событийных мероприятий.

Он отметил, что такие ассоциации существуют почти в 30 регионах России, где развит туризм и идет взаимодействие на межрегиональном уровне. "Я вижу такое взаимодействие с нашими ближайшими соседями, Карачаево-Черкесией и Ставропольским краем", - отметил он.

Руководитель Торгово-промышленной палаты КБР Хасан Гукетлов попросил участников круглого стола обратить внимание на качество сервиса. По его определению, уровень сервиса на курортах Северного Кавказа "оставляет желать лучшего".

"Мы думаем заострить свое внимание на обучении персонала, проводить курсы. Надеюсь, это будет носить более системный характер, и мы достигнем большего эффекта, помогая бизнесу. Мы готовы к диалогу, готовы слушать ваши предложения, будем помогать всеми возможностями, начиная с республиканского уровня и заканчивая федеральной палатой", - отметил он.

В работе круглого стола приняли участие представители туристического бизнеса, рестораторы и повара из регионов Северного Кавказа, а также Минтуризма и ТПП КБР.

Рост турпотока

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение числа туристов в республике в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошлого года. Независимо от сезона наблюдается увеличение отдыхающих в Приэльбрусье. Кроме того, пользуются популярностью Черекский, Чегемский и Зольский районы.