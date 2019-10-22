Путин обсудил с Эрдоганом подключение банков Турции к передаче финансовых сообщений ЦБ РФ

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президенты России и Турции обсудили подключение турецких банков к системе передачи данных о транзакциях Центробанка РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Говорили о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приема российских карт "Мир" на территории Турции, и подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России",- сказал Путин.

По словам Путина, это еще один шаг вперед на пути расширения туристических обменов.

Он напомнил, что в начале октября было подписано соглашение о расчетах в нацвалютах двух стран. По словам Путина, страны также углубляют военно-техническое сотрудничество.

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