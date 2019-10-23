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Якутия привлечет 1,2 млрд рублей на строительство Жатайской судоверфи

По словам главы региона Айсена Николаева, верфь позволит строить суда в экстремальных природных условиях в утвержденные контрактные сроки

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены привлечь 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников на первый этап строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи (ЖСВ). Соглашение подписано с Газпромбанком, сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство России в 2019-2021 годах выделит 4,1 млрд рублей бюджетных инвестиций на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне России. Деньги получит якутское предприятие "ЖСВ" в виде взноса России в уставный капитал компании.

"Кроме бюджетных средств на реализацию первого этапа планируется привлечение [средств] внебюджетных источников в сумме 1,2 млрд рублей. В рамках V Восточного экономического форума подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве между ЖСВ и Газпромбанком", - сказал Николаев.

Он уточнил, что в 2019 году ЖСВ получит из федерального бюджета 550 млн рублей, в 2020-м - 2,5 млрд рублей, в 2021-м - еще 1,1 млрд рублей. Финансирование второго этапа строительства судоверфи в размере 3 млрд рублей планируется в рамках национальной программы развития Дальнего Востока.

Работы над современной судоверфью в поселке Жатай начались в апреле 2019 года. Планируется, что судоверфь сможет производить до 10 судов в год и покроет потребности в транспорте для рек Лена, Яна и Колыма. Суда будут строить и для Северного морского пути.

Создание судоверфи, отметил Николаев, позволит строить суда в экстремальных природных условиях в утвержденные контрактные сроки, проводить швартовые и ходовые испытания. На верфи будет создано более 700 рабочих мест.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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