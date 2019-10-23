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Саммит Россия – Африка

На форуме Россия - Африка представили плацкартный вагон с душем

Также в каждом вагоне есть кофемашина, холодильник, микроволновая печь и пурифайеры с питьевой водой
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Описание
© Антон Новодережкин/ТАСC
© Антон Новодережкин/ТАСC
© Антон Новодережкин/ТАСC
© Антон Новодережкин/ТАСC

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил на полях саммита Россия - Африка плацкартные вагоны с душем, сообщает корреспондент ТАСС с презентации.

В каждом двухсцепном вагоне есть душевая кабина, кофемашина, холодильник, микроволновая печь, вендинговые аппараты, чайные витрины, раздельный сбор мусора, пурифайеры с питьевой водой. В вагонах используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

В апреле 2019 года ТМХ представил купейные вагоны нового поколения, в которых есть микроволновки и душ. Купе оборудованы откидными столиками, индивидуальными сейфами, регуляторами температуры, персональными светильниками, розетками на 220 В и разъемами USB. Пассажирам доступен скоростной Wi-Fi.

Преимущество конструкции двухсцепных вагонов состоит в том, что служебное помещение располагается только в одном из вагонов, откуда проводник может получать информацию о функционировании оборудования всего сцепа и управлять его работой. Во втором вагоне появилась возможность размещения сервисной зоны.

Вагоны будут производиться для Федеральной пассажирской компании в рамках долгосрочного контракта на поставку 3,7 тыс. вагонов в период до 2025 года. Сумма контракта составила 237 млрд рублей.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие.

Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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