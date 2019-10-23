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Саммит Россия – Африка

Россия и Эфиопия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в мирном атоме

Росатом отметил, что соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия и Эфиопия подписали в ходе саммита Россия - Африка межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В частности, документ создает правовую основу для взаимодействия России и Эфиопии в сфере мирного использования атомной энергии по широкому спектру направлений - таких, как содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Эфиопии, регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, надзор за физической защитой ядерных материалов, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Соглашение также предусматривает сотрудничество в вопросах систем учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, осуществления фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях, производства радиоизотопов и их применения в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, а также сотрудничество в области применения радиационных технологий, ядерной медицины, обучения, подготовки и переподготовки специалистов для атомной отрасли.

Росатом отметил, что соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов. Для реализации направлений сотрудничества России и Эфиопии в мирном атоме предусмотрено формирование совместного координационного комитета, реализация конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организация семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмен научно-технической информацией, поставка оборудования, материалов и компонентов. В перспективе соглашение позволит проработать возможность сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии.

Ранее министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума в кулуарах саммита Россия - Африка сообщил ТАСС, что страна кроме строительства исследовательского центра планирует построить в Эфиопии атомную электростанцию, состоящую из двух блоков. По мнение министра, строительство центра может завершиться в течение 3-5 лет.

Теги
ЭфиопияРоссияСаммит Россия – Африка
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