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Шахтеры из всех регионов Украины 29 октября начнут акцию протеста в Киеве

Горняки намерены пикетировать Верховную раду, которая должна окончательно внести изменения в госбюджет 2019 года, выделив средства для погашения долгов

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Горняки из всех регионов Украины 29 октября начнут акцию протеста в Киеве с требованием погашения долгов по зарплате. Об этом сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"29 октября шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста... Главное требование протестующих - выделение 1 млрд гривен (около $40 млн) на выплату задолженности по зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд гривен (почти $47 млн)", - написал он в Facebook.

По словам Волынца, горняки намерены пикетировать Верховную раду, которая должна окончательно внести изменения в госбюджет 2019 года, выделив средства для погашения долгов шахтерам. Соответствующий документ ранее депутаты приняли в первом чтении.

"Шахтерские коллективы настроены решительно и готовы оставаться в Киеве до тех пор, пока не будет принято решение о выделении средств на погашение задолженности", - подчеркнул глава НПГУ.

Ранее с такими требованиями выступали шахтеры на Западе Украины и в Донбассе.

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Украина
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