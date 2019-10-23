ЦБ намерен приостановить до 2021 года принятие новых регулятивных инициатив на финрынке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Центральный банк РФ планирует приостановить примерно до 2021 года принятие новых инициатив, связанных с регулированием рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе Уральской конференции НАУФОР.

"С точки зрения регулирования - мы начали с коллегами обсуждать вопрос об определенной "подморозке" многих наших инициатив, связанных с регулированием, надзором деятельности рисков профессиональных участников - не только рынке ценных бумаг, но и в принципе на финансовом рынке", - сказал он.

По словам Чистюхина, в течение пяти лет реализовывались многие инициативы, которые требуют много времени для оценки удобства и прочности. "Нам кажется, что накопилась некоторая критическая масса, чтобы мы попробовали остановиться и оценить те "гэпы", которые возникли при применении наших регулятивных и надзорных правил", - отметил зампред ЦБ, добавив, что ежегодно регулятор выпускает свыше 400 нормативных актов по всем направлениям деятельности.

В ЦБ также хотят оценить нововведения в рамках МСФО. "Мы хотим переосмыслить, на сколько то, что мы внедрили в рамках МСФО, полноценно работает. Напомню, мы хотели сделать финансовую отчетность на основе МСФО неким ядром нашей получаемой информации, вокруг нее построить надзорный надзорную отчетность. Однако практика показывает, что не все резолюции мы используем полноценно, и вполне возможно, что что-то можем сократить", - пояснил Чистюхин.

Кроме того, Банк России планирует оптимизировать стандарт надзора. "Мы очень гордились тем, что сделали этот базовый документ для некредитных финансовых организаций, который в принципе описал процедуры дистанционного надзора, взаимодействия между разными этапами надзора, между разными подразделениями. Но одновременно стало понятно, что ряд процедур, которые там прописаны, не так эффективны, как нам хотелось бы. Вполне возможно, что они тяжелы и несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для самих поднадзорных", - подчеркнул зампред ЦБ, отметив, что ряд нормативов имеет смысл исключить.

"Мы понимаем, что нами сформулирована на несколько лет вперед законодательная повестка, и будем очень осторожно относиться к введению новых вопросов. Я не говорю, что это означает, что мы "заморозим" законодательную деятельность, но давайте реализуем то, что уже давно находится "в производстве". Таких законопроектов большое количество. Очень хотелось, чтобы мы дали друг другу подышать в течение 2020 года, а в 2021 году посмотрим, что будем реализовывать дальше", - сказал Чистюхин.