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Совфед одобрил закон о штрафах за производство и торговлю порошковым алкоголем

Штрафы для граждан составят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий штрафы до полумиллиона рублей за производство и продажу порошковой спиртосодержащей продукции.

С этой целью предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей - "Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции". За совершение данных правонарушений закон вводит штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Во всех случаях может быть также произведена конфискация предмета административного правонарушения.

Полномочиями по рассмотрению таких дел закон наделяет Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судей арбитражных судов в случае передачи им на рассмотрение соответствующих административных дел.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он был разработан в связи с установленным ранее в законодательстве запретом на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции. В заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отмечается, что закон будет способствовать реализации задач, определенных в документе "Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года".

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт. Как отметили ранее в правительстве РФ, такая продукция потенциально опасна для здоровья.

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