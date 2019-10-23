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Железнодорожные конструкции Крымского моста испытывают тяжелой нагрузкой

В испытаниях задействованы технические составы
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© Инфоцентр "Крымский мост"

ТАСС, 23 октября. Испытания тяжелой нагрузкой железнодорожных конструкций проводят строители Крымского моста, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

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"В настоящее время проводятся динамические и статические испытания основных (несущих) элементов железнодорожной части (Крымского моста - прим. ТАСС). Опоры и пролетные строения, на которых сейчас идет монтаж поездной автоматики, проверяются на соответствие проектным параметрам. Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста: они пройдут в конце года перед запуском движения поездов",- сказано в сообщении.

На железнодорожных участках моста работают тяжелые технические составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тыс. тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики - тензометры, инклинометры и акселерометры - фиксируют состояние опор и пролетных строений.

"Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов - это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста. Аналогичная работа проводилась во время строительства автодорожной части", - приводятся в сообщении слова директора НИИ диагностики Светланы Бохановой.

Строительство железнодорожной части Крымского моста ведется с февраля 2016 года и завершится, как и планируется, в конце текущего года. В настоящее время на объекте продолжается монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка, устройство локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации. В целом на мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ по установке устройств сигнализации, централизации и блокировки. Автодорожная часть работает с 16 мая 2018 года. За этот период по мосту проехало почти 7,9 млн машин.

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