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Крым ожидает не менее 100 делегаций иностранных предпринимателей в 2020 году

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что представители Крыма совершат не менее 10 зарубежных бизнес-миссий

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Крыма ожидают, что в 2020 году республику посетят не менее 100 делегаций иностранных бизнесменов, а представители Крыма совершат не менее 10 зарубежных бизнес-миссий, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пять лет.

"Только в 2020 году планируется провести не менее 10 зарубежных бизнес-миссий с участием представителей органов исполнительной власти и бизнеса. Крым посетят не менее 100 делегаций иностранных предпринимателей. Мы также будем увеличивать число презентаций экономического и инвестиционного потенциала Республики Крым на базе торгпредств и культурных центров России за рубежом, практику проведения пресс-туров иностранных журналистов", - сказал Аксенов.

Он отметил, что обычно ситуация на полуострове преподносится оппонентами России на всех основных международных площадках в негативном свете, а гуманитарное и экономическое сотрудничество Крыма с другими странами помогает это нивелировать. Аксенов заявил, что посещающие регион иностранцы позитивно оценивают уровень бытовой инфраструктуры и экономического развития, состояние культурных объектов, настроение крымчан. "Большое значение имеет адресная работа с гражданскими активистами из стран Евросоюза. Постепенно расширяется круг европейцев, воспринимающих Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации", - добавил Аксенов.

По его словам, сейчас у региона есть возможность использовать каналы народной дипломатии, сформированные в прошлые годы. Так, в десятках стран действуют "клубы друзей Крыма", на полуострове проходят Ялтинский международный экономический форум, Ливадийский гуманитарный форум, а сами крымчане стремятся участвовать в туристических, отраслевых и других международных форумах.

"Для достижения широкого признания в мире российского статуса Крыма мы будем работать по нескольким главным направлениям. Во-первых, это продвижение объективной информации о жизни и развитии нашего полуострова. Во-вторых, расширение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества республики с зарубежными партнерами. В-третьих, углубление понимания в зарубежных экономических, общественных и политических кругах вредоносного и опасного для мира воздействия санкций", - отметил глава республики.

Ситуация в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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