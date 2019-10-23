Путин предложил президенту Намибии наладить сотрудничество в производстве ядерного топлива

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Намибии Хаге Готтфриду Гейнгобу наладить сотрудничество в производстве уранового топлива, а также заявил о заинтересованности России к проектам в алмазно-бриллиантовом комплексе этой страны, к поставкам сельхозпродукции и вагонов.

"Важной составной частью взаимодействия (в энергетике) может стать освоение минеральных, в частности, урановых ресурсов Намибии", - сказал Путин на встрече с президентом Намибии Хаге Готтфридом Гейнгобом. Путин напомнил, что "Россия занимает пятое место в мире среди производителей уранового сырья". "Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнерами", - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул также, что "весьма интересным является такое направление сотрудничества как совместная разведка участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами". "Договорно-правовая основа для этого имеется - в 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве в области геологии и недропользования, меморандум о взаимопонимании между "Зарубежгеологией" и намибийской компанией", - добавил он.

Президент РФ сообщил также, что "есть потенциально интересные предложения в алмазно-бриллиантовом комплексе". "Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания "Алроса" готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов", - сказал Путин.

Глава российского государства отметил "и интересные перспективы в транспортной сфере". "Объединенная вагонная компания ведет переговоры с компанией из вашей страны о модернизации железных дорог, поставках грузовых вагонов и комплектующих. Также рассматривается возможность крупноузловой сборки на месте прямо в вашей стране", - сообщил Путин президенту Намибии.

Среди других перспективных проектов президент РФ назвал "строительство наземной инфраструктуры для авиаперелетов", сотрудничество в гидроэнергетике и агропромышленном секторе. "Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности, мяса, рыбопродуктов. Рассчитываем на возможности встречных поставок в Намибию нашей животноводческой продукции, расширение экспорта в Намибию зерна и удобрений из России", - заявил Путин.