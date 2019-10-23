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Саммит Россия – Африка

Росгеология решила создать Международный центр геологической экспертизы

Центр должен заработать в 2020 году

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Росгеология по итогам переговоров с представителями правительств африканских стран приняла решение создать Международный центр геологической экспертизы. Об этом сообщил журналистам глава Росгеологии Сергей Горьков в кулуарах экономического форума "Россия - Африка".

"Мы проводили встречи с министрами, они говорили о том, что у них зарубежные компании добывают, и они полагаются только на их мнение. А им нужно второе мнение. Россия, и в том числе Росгеология, обладают большим потенциалом и знаниями в этих областях, в твердых полезных ископаемых, и в таких, как нефть и газ. Мы их послушали, и вчера вечером приняли решение о создании международного центра геологической экспертизы", - сказал Горьков.

По его словам, такой центр начнет работу в 2020 году.

"Это будет центр, который по принципу маркетплейса внутри нас будет отрабатывать задачу", - сказал глава Росгеологии.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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Саммит Россия – Африка
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