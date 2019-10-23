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Саммит Россия – Африка

Россия и страны Африки создают фонд поддержки торговых сделок объемом $5 млрд

Соглашение о создании механизма финансовой поддержки торговых сделок должно помочь выходу российских экспортеров на рынки африканских стран

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия и ряд африканских стран подписали в рамках форума Россия - Африка соглашение о создании механизма финансовой поддержки торговых сделок между странами, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение заключено в четырехстороннем формате между АО "Российский экспортный центр", ПАО "Сбербанк", ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP. Объем платформы, созданной в рамках соглашения, составит $5 млрд.

Соглашение должно помочь выходу российских экспортеров на рынки африканских стран. "Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент, в том числе в Анголу, Эфиопию, Мозамбик и Зимбабве и другие африканские страны", - сообщает Российский экспортный центр.

В РЭЦ уверены, что платформа позволит нивелировать риски при организации торговли со странами Африки. "В свою очередь мы намерены вовлечь в этот периметр как минимум 10 стран и с их помощью открыть торговый коридор на африканский континент. Для российского бизнеса это создает уникальную возможность системно масштабировать присутствие в регионе и закрепиться на одном из перспективных и динамично развивающихся мировых рынков, открыв его для высокотехнологичного отечественного экспорта", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева.

"На сегодняшний день портфель ВЭБа по поддержке российского экспорта в Афирику превышает $2 млрд. Мы готовы помогать российским компаниям в продвижении их товаров и услуг на этот рынок. В настоящее время корпорация ВЭБ.РФ рассматривает ряд проектов по развитию транспорта, в том числе железнодорожного, в проработке - проекты по поставке отечественного оборудования для создания промышленных производств. Приоритетными направлениями могут стать: энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, фармацевтика и здравоохранение, образование. Одним из наших ключевых партнеров на континенте выступает Афрэксимбанк", - цитирует РЭЦ слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

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РоссияСаммит Россия – Африка
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