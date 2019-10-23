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Доходы бюджета Ставрополья прогнозируются с ростом на 4% в 2020 году

Предполагаемый доход составит 4,7 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют рост доходов регионального бюджета на уровне 4% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Уровень доходов запланирован в объеме 119,3 млрд рублей. Об этом в среду сообщила министр финансов края Лариса Калинченко.

"До 2029 года планируется устойчивая тенденция роста доходов и расходов бюджета. В 2020 году объем доходов краевого бюджета прирастает к уровню уточненной ожидаемой оценки доходов за 2019 год на 4,7 млрд рублей. Основные характеристики краевого бюджета на 2020 год таковы: доходы - 119,3 млрд рублей, расходы - 120,5 млрд, объем государственного долга - 30,9 млрд рублей", - сказала она на заседании краевого правительства.

Проект закона о бюджете края на 2020 год был утвержден в среду членами регионального правительства. Документ передадут в парламент.

"Доходы бюджета края рассчитаны на основе базового сценария развития экономики, без резких скачков, но прогнозируется стабильный рост. Основными видами налоговых и неналоговых доходов, как и в прежние периоды, остается налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы и налог на имущество организаций. Общий объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в объеме 67,7 млрд рублей", - пояснила министр.

Дума Ставропольского края ранее утвердила увеличение доходов бюджета региона на 5 млрд рублей в 2019 году. Увеличение поступлений было обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов, а также поддержкой федерального бюджета. После внесенных корректировок доходы бюджета Ставрополья в 2019 году достигли 114 млрд 562 млн рублей, расходы - 119 млрд 385 млн рублей.

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РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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