"Лукойл" и Eni подали заявку на новые блоки в Конго

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. "Лукойл" в консорциуме с итальянской Eni подали заявку на новые блоки в Конго, сообщил в интервью "Россия 24" президент российской компании Вагит Алекперов.

"Мы с компанией Eni в консорциуме уже сделали заявку на новые блоки, которые примыкают к той инфраструктуре, которая уже построена. Но я надеюсь, что правительство Республики Конго примет положительное решение", - сказал он.

В сентябре "Лукойл" закрыл сделку по приобретению 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго у компании New Age M12 Holdings Limited. Ранее сообщалось, что сумма сделки составляет $800 млн, из которых $60 млн были выплачены в качестве страхового депозита.

Алекперов говорил, что "Лукойл" планирует войти в проект в Конго и рассматривает возможность производства сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, добыча на проекте уже ведется, газ добывается и закачивается в пласт, поставляется на электростанцию, нефть экспортируется.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20-90 м. В пределах участка открыты пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, суточная добыча на которых составляет 28 тыс. баррелей нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа.

Лицензионный участок Marine XII разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Eni с долей в 65%. В проекте также участвует государственная компания SocieteNationale des Petroles du Congo с долей 10%.