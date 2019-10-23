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Верховный суд России отказал Украине в обжаловании решения по спору с "Татнефтью"

Суд не нашел оснований для пересмотра принятых по данному делу решений

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказал украинской стороне в принятии кассационной жалобы на решение о взыскании с Украины долга компании "Татнефть" в $112 млн и процентов после потери активов, которые на момент подачи иска оценивались в $144 млн, следует из материалов суда.

Арбитражный суд Ставропольского края в феврале 2019 года постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в июне оставил в силе решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании с Украины средств в пользу "Татнефти", Украина намеревалась обжаловать это в Верховном суде РФ.

"В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказать", - говорится в материалах суда. Уточняется, что суд не нашел оснований для пересмотра принятых по данному делу решений.

Cпор "Татнефти" с Украиной связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват". В 2008 году "Татнефть" инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты за потерю доли в "Укртатнафте" в 1990-х годах. Жалобы Украины на это решение неоднократно отклонялись. "Татнефть" в свою очередь подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража: в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Ставропольского края. Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство "Татнефти" и отклонил апелляцию украинской стороны. В апреле 2017 года "Татнефть" подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения международного суда в споре нефтяной компании с Украиной. Московский арбитраж передал иск на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

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