Ростехнадзор просит Медведева снова поручить обеспечить обновление IT-оборудования службы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева еще раз поручить Минфину предусмотреть в бюджете на 2020-2022 годы средства на обновление IT-инфраструктуры ведомства.

"Просим поручить Минфину России при подготовке проекта поправок к федеральному бюджету на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов обеспечить дополнительные бюджетные ассигнования на модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры Ростехнадзора", - обратился Алешин к Медведеву на совещании по вопросу внедрения систем дистанционного контроля в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Глава Ростехнадзора констатировал очень высокую степень износа IT-инфраструктуры, которая практически не обновлялась с 2014 года. Это, по его мнению, не позволяет полноценно использовать современные информационные технологии.

"В этой связи нами была направлена заявка о выделении дополнительного финансирования на модернизацию IT-инфраструктуры, но в проекте бюджета на 2020-2022 годы соответствующие средства предусмотрены не были. В то же время есть ваше, Дмитрий Анатольевич, протокольное поручение от 11 сентября Министерству финансов о необходимости предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования в проекте закона о бюджете на 2020-2022 годы", - отметил Алешин.

Однако, согласно информации в системе "Электронный бюджет", указанное поручение на текущий момент не выполнено, указал Алешин.