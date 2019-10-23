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Долговая нагрузка бюджета Ставрополья снизится до 40% к 2022 году

Снижение госдолга к 2022 году в регионе планируется до 30,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют, что соотношение государственного долга региона к собственным доходам снизится до 40% к 2022 году, сообщила в среду министр финансов края Лариса Калинченко.

"Устойчивость в долговой политике: планируется постепенное, планомерное, но устойчивое снижение объема государственного долга Ставропольского края за счет роста доходов. Прогнозируется снижение долговой нагрузки в проекте до 40% [к 2022 году]", - сказала она на рассмотрении проекта бюджета на 2020 год и плановый период в краевом правительстве.

Согласно материалам, представленным министром на заседании, объем госдолга Ставрополья в 2017 году составлял 36,9 млрд рублей, долговая нагрузка - 61%. По предварительной оценке, по итогам 2019 года объем государственного долга снизится до 31,5 млрд рублей с уровнем долговой нагрузки в 47%. Снижение госдолга к 2022 году в регионе планируется до 30,5 млрд рублей.

"В течение определенного времени край наращивал долги, тогда не было другого выхода, чтобы выполнить обязательства перед населением. Теперь время отдавать эти долги. Находим баланс - если резко сократить госдолг, пришлось бы сократить темпы решения социальных задач. Плавно, постепенно, но совершенно точно снижаем объем государственного долга. <…> Уже по итогам 2019 года Ставропольский край относится к числу субъектов, имеющих высокий уровень долговой устойчивости", - пояснила журналистам Калинченко.

Власти края рассчитывают на возможность дополнительной реструктуризации задолженности по кредитам. "У края есть все шансы попасть в перечень субъектов, которым эта реструктуризация будет предложена. У нас достаточно высокие темпы поступления доходов, исполнения собственных обязательств и отсутствие нарушений бюджетного законодательства. Надеемся, что в 2020 году такое решение будет принято", - отметила министр.

В среду члены правительства Ставропольского края утвердили проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период, документ будет передан в парламент региона. Доходы Ставрополья на 2020 год запланированы в объеме 119,3 млрд рублей, расходы - 120,5 млрд, объем государственного долга - на уровне 30,9 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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