Объем соцподдержки жителей Ставрополья вырастет на 18% в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют увеличить объем социальной поддержки граждан на 18% - до более чем 19 млрд руб. в 2020 году, сообщила в среду министр финансов края Лариса Калинченко.

"Социальные выплаты гражданам на 2020 год составят сумму 19,4 млрд рублей с ростом к 2019 году на 18%. При этом наибольший объем расходов из этой значительной суммы - это средства, которые пойдут на оказание поддержки семьям, имеющим детей, это порядка 8,7 млрд рублей, что составляет 45% в объеме расходов мер социальной поддержки", - сказала она при рассмотрении проекта бюджета на 2020 год и плановый период в краевом правительстве.

Впервые за десять лет в регионе увеличатся выплаты многодетным семьям. "Будет в два раза увеличен размер ежемесячных денежных выплат на каждого ребенка в многодетных семьях. У нас с 2010 года этот размер не повышался, он составлял 354 рубля, с 1 января 2020 года выплата составит 700 рублей", - пояснил журналистам министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко.

На поддержку ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста в регионе в 2020 году планируют направить более 7,9 млрд рублей, на поддержку детей-сирот - 665,4 млн рублей. Все существующие в регионе социальные выплаты будут проиндексированы на уровень инфляции в начале 2020 года.

В среду члены правительства Ставропольского края утвердили проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период, документ будет передан в парламент региона. Доходы Ставрополья на 2020 год запланированы в объеме 119,3 млрд рублей, расходы - 120,5 млрд, объем государственного долга - на уровне 30,9 млрд рублей.