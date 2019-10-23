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Титов хочет усиления контроля прокуратуры над следствием после продления ареста Опанасенко

Бизнес-омбудсмен напомнил, что в декабре 2019 года Генеральная прокуратура и Верховный суд должны представить президенту предложения по изменению практики выбора мер пресечения по экономическим преступлениям

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал наделить прокуратуру более серьезными полномочиями по контролю над следствием после очередного продления ареста бизнесмену Всеволоду Опанасенко, обвиняемому в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

"Суд оставил Опанасенко в СИЗО до 25 января. В который раз следователь выставил стандартный набор аргументов: может воспрепятствовать судопроизводству, оказывать давление на свидетелей, уничтожить или сфальсифицировать доказательства, скрыться от следствия. И в который раз, подчеркну, прокурор выступил против меры пресечения в виде заключения в СИЗО", - сказал Титов корреспонденту ТАСС.

Он напомнил, что в декабре этого года Генеральная прокуратура и Верховный суд должны представить президенту предложения по изменению практики выбора мер пресечения по экономическим преступлениям. Бизнес-омбудсмен напомнил, что недавно президент назвал "бесконечное содержание под стражей" одной из главных проблем при расследовании экономических дел. "А пока, в ожидании предложений, имеем вот такую фантасмагорическую картину. Гособвинение на настаивает на предварительном заключении, но суд демонстрирует предельную жесткость. Абсолютно ясно, что есть о чем задуматься. И ясно, что прокуратуре давно пора вернуть полноценный процессуальный контроль над следствием", - сказал Титов.

В среду Басманный суд Москвы продлил арест до 25 января гендиректору компании "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко, обвиняемому в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

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Титов, Борис Юрьевич
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